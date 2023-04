Gevi Napoli – Bertram Tortona, la sala stampa: le parole di Ramondino e Pancotto

Marco Ramondino (Coach Bertram Tortona): “Complimenti a Napoli che ha giocato una partita di grande carattere, attenzione e contenuti tecnici. Noi abbiamo fatto una gara un po’ timida, in attacco e in difesa, per provare a competere contro la loro fisicità. Abbiamo disputato un incontro mediocre a livello di contenuti tecnici, ma non ho visto cose preoccupanti, in quanto la squadra – pur facendo fatica a fare praticamente tutto nel corso della partita – non si è disunita e ha fornito segnali di unione nelle grosse difficoltà odierne. Le statistiche devono essere il back up di quello che abbiamo visto: nel primo tempo abbiamo mosso bene la palla e costruito buoni tiri, mentre quando l’attacco è diventato più statico è aumentata la difficoltà nell’andare a rimbalzo d’attacco. Questa statistica è indicativa nella nostra peggiorata qualità offensiva nel corso della gara. Faccio i complimenti a coach Pancotto, perché Napoli ha fatto una difesa di ottimo livello. La loro crescita in termini di fisicità, aggressività e atletismo ha fatto la differenza. Ritengo che quando ci sia un obiettivo senza domani come la salvezza, giustamente si deve avere una spinta importante, ma credo che per noi sportivi le motivazioni debbano essere interiori a prescindere dagli avversari”.

Cesare Pancotto (Coach Gevi Napoli): “Abbiamo fatto una partita di grandissima qualità dal punto di vista morale, tecnico ed agonistico. E’ stata una partita totale. Devo dare atto alla squadra di questo. Sono ormai quasi due mesi che giochiamo alla pari con tutti. La squadra ha un cuore grande come merita la città di Napoli. Riconosciamo la grande energia che ci viene data sia dall’interno del palazzetto che dall’esterno. Tutti hanno dato il loro grande contributo. Complimenti a Ramondino ed al Derthona Basket. Noi siamo una società di altissimo livello, abbiamo un grande cammino davanti”.