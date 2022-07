Gevi Napoli, da oggi al via la Campagna Abbonamenti “Ricomincio da Te”

La Gevi Napoli Basket comunica che, a partire da quest’oggi, venerdi 1 luglio, dalle ore 16,00, è possibile acquistare l’abbonamento per la stagione 2022-2023. Le tessere saranno in vendita sul sito www.vivaticket.it.

La nuova campagna abbonamenti avrà l’hasthag “Ricomincio da Te,” un tributo al cinema e all’arte napoletana, rimarcando ancora una volta la centralità della Città nel progetto, per affermare il Brand Napoli in grado di attirare l’attenzione di sponsor, media e tifosi.

“Ricomincio da Te” mette al centro ogni componente dell’ecosistema Napoli Basket, dai tifosi ai semplici appassionati, passando attraverso sponsor e istituzioni.

Questi i prezzi ed i settori in vendita:

Tribuna Centralissima : 540 Euro, Ridotto 360 Euro

Tribuna Centrale : 360 Euro, Ridotto 240 Euro

Tribuna Laterale : 240 Euro, Ridotto 180 Euro

Curva : 170 Euro, Ridotto 120 Euro

Gli abbonamenti ridotti sono riservati ad over 65 ed under 16. L’ abbonamento ridotto riservato ai ragazzi potrà essere acquistato a partire dai 6 fino ai 16 anni. I bambini al di sotto dei 6 anni non avranno bisogno di abbonamento ed avranno la possibilità di entrare gratuitamente, ma non potranno occupare il posto a sedere.

Per gli abbonati che confermeranno il loro tagliando e per tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento entro il 20 luglio è previsto un ulteriore sconto.

Tribuna Centralissima : 450 Euro, Ridotto 300 Euro

Tribuna Centrale : 330 Euro, Ridotto 200 Euro

Tribuna Laterale : 220 Euro, Ridotto 160 Euro

Curva : 150 Euro, Ridotto 100 Euro

Uff.Stampa Gevi Napoli