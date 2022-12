Gevi Napoli – Dolomiti Energia Trento: la sala stampa di Molin e Buscaglia

Lele Molin (Dolomiti Eenergia Trentino): “Napoli ha giocato una partita di cuore, i giocatori biancoblù sono stati bravi a cogliere il senso di urgenza che la squadra stava vivendo. Noi non siamo riusciti a rispondere a questo tipo di intensità e di presenza: per diverse ragioni non eravamo nelle condizioni di pareggiare l’energia dei padroni di casa che hanno vinto meritatamente; ci abbiamo provato fino alla fine con coraggio e determinazione ma oggi non è bastato per strappare i due punti”.

Maurizio Buscaglia (Gevi Napoli): ” Abbiamo fatto una buonissima partita su tutti i fronti, riuscendo a limitare tante cose del loro attacco e riuscendo a difendere forte anche quando abbiamo avuto difficoltà offensive. Ci servono queste partite. La continuità difensiva può aiutarci a crescere. Abbiamo subito solo 58 punti, devo sottolinearlo. Una delle chiavi della partita era la lotta al rimbalzo, contro la migliore formazione del campionato, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Molto bene il pacchetto italiani, sia in difesa che in attacco, da Uglietti a Zanotti. C’erano delle assenze pesanti, ma abbiamo sopperito con una grande compattezza di squadra. Sono stati davvero tutti bravi. Anche Williams ed Howard hanno aspettato il momento giusto della partita, restando pienamente nel match. Mantenendo la giusta strada e tranquillità, possiamo crescere. Il pubblico è stato ancora una volta fantastico. Bisogna essere uniti come stasera.”