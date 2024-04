Gevi Napoli – Dolomiti Energia Trento, Milicic: “Giocare insieme per realizzare il sogno”

Secondo impegno consecutivo in casa per la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani, nella tredicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, la Energia Dolomiti Trentino. L’incontro si disputerà alle ore 19:00 alla Fruit Village Arena. “Crisalide”, già Main Sponsor del Napoli Basket, sarà il Match Sponsor della partita.

La squadra di Coach Igor Milicic, dopo un periodo negativo, è tornata al successo la scorsa settimana in campionato, superando il Banco di Sardegna Sassari davanti al proprio pubblico. Attualmente la Generazione Vincente Napoli Basket occupa l’ottava posizione in classifica a quota 26 punti, insieme alla Bertram Derthona Tortona, ma è in svantaggio nel doppio confronto. La Energia Dolomiti Trentino è reduce dall’importante successo interno ottenuto la scorsa settimana proprio nei confronti della Bertram Tortona, ed in classifica è in sesta posizione con 28 punti. La Gevi Napoli Basket nel girone di andata, è stata battuta in trasferta a Trento con il punteggio di 101-94 . Arbitreranno l’incontro: Attard, Borgo e Dori.

Dichiarazione di Igor Milicic, Coach della Generazione Vincente Napoli Basket.

“Siamo arrivati al punto in cui ogni partita è la più importante della stagione. Dovremo mettere molta energia, e tanta corsa in questa gara. Deve essere chiaro che sarà importante correre indietro soprattutto per fermare la loro transizione. Inoltre dovremo essere duri, giocando insieme in attacco per poter mantenere vive le speranze, e rendere reale il nostro sogno.”

Sarà possibile acquistare i biglietti ancora disponibili domani, presso la biglietteria della Fruit Village Arena a partire dalle ore 17:30. L’apertura dei cancelli per l’ingresso al pubblico è fissata per le ore 17:30.

La gara Generazione Vincente Napoli Basket – Energia Dolomiti Trentino sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN. Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli Basket.