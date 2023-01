Gevi Napoli – EA7 Emporio Armani Milano: la sala stampa di Messina e Pancotto

ETTORE MESSINA (EA7 Emporio Armani Milano): “Complimenti a Napoli, a Coach Pancotto e alla sua squadra. Sono stati bravi perché hanno creduto nella vittoria quando sembrava che fossimo in controllo della gara dopo aver giocato credo un buon secondo tempo. Poi però il nostro ultimo minuto è stato sciagurato. Abbiamo fatto un fallo sul tiro da tre, non so e non mi interessa se ci fosse o meno perché in certe situazioni lo si evita comunque, abbiamo perso palla sulla rimessa… È stata una serata in cui abbiamo avuto 15 palle perse e tirato 2/21 da tre. Certi numeri indicano mancanza di lucidità e l’abbiamo pagato a caro prezzo, forse anche troppo nel senso che comunque l’avevamo vinta, ma ripeto sono stati bravi loro a crederci sempre”.

CESARE PANCOTTO (Gevi Napoli): Dedico la vittoria ai nostri tifosi, iniziamo a riconquistarli. Dobbiamo arrivare ad essere il loro orgoglio. E’stata una vittoria di mentalità da parte della società. Ringrazio il Direttore Sportivo Alessandro Bolognesi, è stata una settimana di scossoni, noi abbiamo cercato di parlare solamente di basket giocato. Voglio fare i complimenti a Messina che considero un maestro, oltre ad essere un gran signore. Ringrazio tutta la mia squadra a partire da Zanotti e Zerini che hanno giocato questa sera dopo una settimana in cui sono stati colpiti dall’influenza. Siamo stati bravissimi a rimanere in partita anche quando siamo finiti sotto di 10 punti. Siamo rimasti nel match con pazienza. Ovviamente il periodo difficile non è finito ma sappiamo di poter contare sulla società, sui nostri tifosi e so che ho una squadra che vuole crescere ancora. Ci sarà un cammino lungo da fare, ma lo faremo tutti insieme.