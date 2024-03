Gevi Napoli – Estra Pistoia, Milicic: “Vincere per raggiungere il nostro obiettivo”

Torna in campo la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani, nell’anticipo dell’ ottava giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, la Estra Pistoia. L’incontro si disputerà alle ore 19:45 alla Fruit Village Arena già sold out. Givova Sponsor Tecnico della società azzurra, sarà il Match Sponsor della partita contro Pistoia.

La squadra di Coach Milicic è reduce in campionato dalla sconfitta in trasferta rimediata contro la Bertram Derthona Tortona. Attualmente la Generazione Vincente Napoli Basket occupa la quinta posizione in classifica a quota 24 punti insieme alla UnaHotels Reggio Emilia. La neo promossa Estra Pistoia, una delle formazioni rivelazione del campionato, ha raggiunto la settima posizione in classifica con 22 punti, ed ha battuto nelle ultime due giornate proprio la Bertram Derthona Tortona, e la Vanoli Cremona. Nel girone di andata la Generazione Vincente Napoli Basket è stata sconfitta a Pistoia dalla Estra con il punteggio di 81-76.

Arbitreranno l’incontro: Begnis, Nicolini e Paglialunga.

Dichiarazione di Igor Milicic, Coach della Generazione Vincente Napoli Basket:

“Il primo obiettivo di questa partita è quello di provare a prenderci una rivincita rispetto alla sconfitta subita nel girone di andata sul loro campo dove giocarono una gara solida, ma per alcuni cali di concentrazione, a noi sfuggì di mano. Questa volta dovremo essere molto più precisi, essere sul pezzo e proiettati a fare la cosa giusta per la squadra. Non potremo permetterci di cedere a scatti di individualismo, ma dovremo giocare uniti come una squadra, e come abbiamo dimostrato di saper fare nell’ultimo mese. E’ una partita molto importante, e mi auguro che grazie ed insieme ai nostri tifosi, riusciremo a raggiungere la vittoria, e continuare ad inseguire il nostro obiettivo.”

L’apertura dei cancelli per l’ingresso al pubblico è fissata per le ore 18:15. La gara Generazione Vincente Napoli Basket – Estra Pistoia sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN e su Eurosport 1 canale 210 del bouquet Sky. Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET