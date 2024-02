Gevi Napoli – Germani Brescia, Milicic: “Vogliamo regalare ai tifosi una grande gara”

Torna al Fruit Village Arena PalaBarbuto, dopo due trasferte consecutive, la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani sabato 3 febbraio, nell’anticipo della quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, la capolista Germani Brescia. L’incontro si disputerà alle ore 19:30. Zoomiguana, già Top Sponsor della società azzurra, sarà il Match Sponsor della partita contro Brescia.

La squadra di Coach Milicic, in classifica occupa la quinta posizione in classifica con 22 punti, alle spalle dei Campioni d’Italia della EA7 Emporio Armani Milano a quota 24, della accoppiata Virtus Bologna e Reyer Venezia con 26 punti, e della solitaria capolista Germani Brescia in testa con 28 punti. La formazione allenata da coach Magro, è reduce da tre vittorie consecutive in campionato, ed è stata sconfitta solo in quattro occasioni sulle 18 partite sin qui disputate. Nella gara del girone di andata la Germani Brescia ha battuto la Generazione Vincente Napoli Basket con il punteggio 80-71.

Arbitreranno l’incontro: Giovannetti, Borgioni e Lucotti.

Dichiarazione di Igor Milicic Coach della Generazione Vincente Napoli Basket:

“Affrontiamo la squadra capolista del nostro campionato, e questo non è affatto una casualità. Coach Magro ed i suoi giocatori, stanno disputando un’ottima stagione. Hanno delle rotazioni molto lunghe, e giocano una pallacanestro con uno stile molto aggressivo sia in attacco che in difesa. La mia squadra dovrà essere pronta a rispondere a questo giocando una partita con le marce molto alte, mettendo grande velocità su entrambe le fasi di gioco. Dovremmo essere bravi ed autoritari nella difesa uno contro uno ed, assicurandoci il controllo dei rimbalzi difensivi, potremo metterci in condizione di competere contro Brescia, ed eventualmente vincere la partita. So bene che i nostri tifosi stanno aspettando questa partita da tempo visto il sold out raggiunto con grande anticipo. Per questo motivo siamo tutti molto elettrizzati, e non vediamo l’ora di scendere in campo e regalare una grande gara ai nostri tifosi.”

L’apertura dei cancelli per l’ingresso al pubblico è fissata per le ore 18:00. La gara Generazione Vincente Napoli Basket – Germani Brescia sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN. Aggiornamenti sulle pagine social del Napoli Basket. Per i tifosi azzurri che non hanno ancora ritirato la tessera abbonamento, sarà possibile farlo domani dalle ore 18:00 nella nuova biglietteria della Fruit Village Arena, situata all’ingresso dei cancelli.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET