Gevi Napoli – Givova Scafati, Milicic: “Vogliamo chiudere a testa alta”

Ultimo impegno della stagione per la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta in casa domani, nella quindicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, la Givova Scafati. L’incontro si disputerà alle ore 18:15 alla Fruit Village Arena.

La squadra di Coach Igor Milicic, dopo l’ultima sconfitta rimediata la scorsa settimana a Reggio Emilia, ha dovuto abbondonare le speranze per poter accedere ai play off, ed attualmente occupa la nona posizione in classifica a quota 26 punti, insieme al Banco di Sardegna Sassari. La Givova Scafati è reduce dalla sconfitta interna subita proprio dalla Dinamo Sassari, ed in classifica è in undicesima posizione con 24 punti. La Gevi Napoli Basket nel girone di andata, è stata battuta in trasferta a Scafati con il punteggio di 91-85. Arbitreranno l’incontro: Sahin, Perciavalle e Noce.

Dichiarazione di Igor Milicic, Coach della Generazione Vincente Napoli Basket.

“Questa è l’ultima gara della stagione. Voglio chiudere a testa alta, ed è quello che chiederò ai miei giocatori. Sappiamo che questa gara è un derby e vincerà la squadra che avrà più desiderio, più cuore e più anima. Tutto questo potrebbe sembrare semplice ma sappiamo bene che sarà una gara complicata. Io sono pronto ad affrontare questo ultimo “combattimento”, nonostante sia consapevole che la partita non ha nessun risvolto sulla classifica.”

Con espressa esclusione dei residenti della Provincia di Salerno, sarà possibile acquistare i biglietti ancora disponibili domani, presso la biglietteria della Fruit Village Arena a partire dalle ore 16:45 previo l’esibizione di un documento d’identità. I residenti della Provincia di Salerno hanno ancora la possibilità di acquistare, esclusivamente per il settore ospiti, fino alle ore 19:00 di oggi sabato 4 maggio, i biglietti presso l’Agenzia per Amica (Punto Snai) sita in Scafati in Via Passanti Scafati n.50. L’apertura dei cancelli per l’ingresso al pubblico è fissata per le ore 16:45.

La gara Generazione Vincente Napoli Basket – Givova Scafati sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN. Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli Basket.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET