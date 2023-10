Gevi Napoli – Happy Casa Brindisi, Milicic: “Per noi sfida cruciale”

Seconda gara in casa per la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani, nella quarta giornata del campionato di Serie A, la Happy Casa Brindisi. L’incontro si disputerà alle ore 17:30 al PalaBarbuto.

La squadra di coach Milicic, dopo aver vinto le prime due partite in campionato, è stata sconfitta domenica scorsa dalla Germani Brescia capolista della serie A a punteggio pieno in classifica. La Happy Casa Brindisi invece è reduce da tre sconfitte consecutive in campionato nelle prime tre giornate, ed è ancora a zero punti in classifica. Arbitreranno l’incontro: Paternicò, Perciavalle e Marziali.

Dichiarazione di Igor Milicic coach della Gevi Napoli Basket:

“Siamo di fronte ad una sfida cruciale per noi, anche in considerazione della sconfitta subita contro la Germani Brescia. Abbiamo voglia di ritornare subito in carreggiata mettendo in campo una difesa aggressiva, e condividendo di più il pallone in attacco, con l’obiettivo di riuscire a costruire e trovare i tiri migliori. La chiave della partita sarà quella di assicurarci la lotta al rimbalzo, decisiva per potersi avvicinare quanto più possibile, alla vittoria.”

La Gevi Napoli Basket rende noto che prosegue la vendita dei biglietti per assistere alla gara contro la Happy Casa brindisi. Domani prima della partita sarà ancora possibile acquistare i tagliandi al botteghino del PalaBarbuto ingresso Lato Piscina Scandone dalle ore 16:00.

La gara Gevi Napoli Basket – Happy Casa Brindisi sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN. Aggiornamenti in diretta anche su Radio 1 all’interno del programma Domenica Sport, e sulle pagine social del Napoli Basket.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET