“Voglio innanzitutto ringraziare coach Maurizio Buscaglia per tutto quello che mi ha dato in questa esperienza, e con il quale ho condiviso il grande lavoro fatto sino ad ora. Adesso non è il tempo di parlare, ma di fare. Dobbiamo tornare a dare valore ai valori, per la società, per la città e per i tifosi”. Queste le prime parole di Cesare Pancotto da head coach della Gevi Napoli.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET