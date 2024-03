Gevi Napoli – Nutribullet Treviso, Milicic: “Confermiamo di saper fare grandi cose”

Dopo lo storico trionfo in Coppa Italia, e la sosta di campionato, torna in campo la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani, nella sesta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, la Nutribullet Treviso. L’incontro si disputerà alle ore 12:30 alla Fruit Village Arena già sold out da diversi giorni. All’ingresso del palazzetto sarà esposta la Coppa Italia vinta dagli azzurri alla Final Eight di Torino.

Cafasso & figli S.p.A. già Top Sponsor della società azzurra, sarà il Match Sponsor della partita contro Treviso. Cafasso & figli S.p.A. ha voluto regalare ad ogni tifoso, una bandierina azzurra già posizionata sugli spalti della Fruit Village Arena. Presso lo store del Napoli Basket sarà possibile, dalle ore 11:00 fino alle ore 14:30, acquistare la t-shirt celebrativa della vittoria in Coppa Italia.

La squadra di Coach Milicic è reduce in campionato da tre sconfitte consecutive contro la capolista Germani Brescia, la Virtus Bologna protagonista in Eurolega, e la Vanoli Cremona. Attualmente la Generazione Vincente Napoli Basket occupa la quinta posizione in classifica a quota 22 punti insieme alla UnaHotels Reggio Emilia. La Nutribullet Treviso, dopo un difficile avvio di campionato, ha raggiunto la terzultima posizione in classifica con 12 punti, e prima della sosta ha vinto un’importante gara in trasferta contro la Dolomiti Energia Trentino. Nel girone di andata la Generazione Vincente Napoli Basket ha battuto al PalaVerde la Nutribullet Treviso con il punteggio di 76-79.

Arbitreranno l’incontro: Attard, Galasso, Catani.

Dichiarazione di Igor Milicic, Coach della Generazione Vincente Napoli Basket:

“È il momento perfetto per affrontare questa partita, e dimostrare che non siamo un club con una mentalità piccola. All’inizio della stagione ci inserivano come 14° o 15° forza del ranking in campionato. Ora abbiamo dimostrato di saper fare delle cose grandissime, ed è arrivato il momento di confermarlo e di dimostrare che siamo forti dal punto di vista mentale, fisico e tattico. La sfida che ci attende non sarà semplice. Treviso è una formazione che possiede grandi individualità. Noi dovremo giocare di squadra con un grande sforzo difensivo per fermare le loro qualità individuali ed essere, dal punto di vista dell’energia, ai livelli del nostro pubblico. So per certo che i nostri tifosi verranno a dimostrare il loro affetto per quello che abbiamo fatto con la vittoria in Coppa Italia, e regalarci tutta la loro energia.”

L’apertura dei cancelli per l’ingresso al pubblico è fissata per le ore 11:00.

La gara Generazione Vincente Napoli Basket – Nutribullet Treviso sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN. Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET