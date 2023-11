Gevi Napoli – Openjobmetis Varese, Milicic: “Squadra e tifosi insieme per vincere”

Torna al Fruit Village Arena PalaBarbuto la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani sera sabato sera 11 novembre, nell’anticipo della settima giornata del campionato di Serie A, la Openjobmetis Varese. L’incontro si disputerà alle ore 20:30. EnjoIP, già Platinum Member del Club dei 100 della società azzurra, sarà il Match Sponsor dell’anticipo contro Varese.

La squadra di coach Milicic, dopo essere tornata alla vittoria in trasferta contro Pesaro domenica scorsa, ha otto punti in classifica. La Openjobmetis Varese, dopo quattro sconfitte consecutive, è tornata al successo in campionato la scorsa settimana superando in casa il Banco di Sardegna Sassari, e raggiungendo quota quattro punti in classifica. Arbitreranno l’incontro: Mazzoni, Bettini e Pepponi.

Dichiarazione di Igor Milicic, Coach della Generazione Vincente Napoli Basket:

“Domani sera abbiamo un’importante partita da affrontare. Non vediamo l’ora di scoprire come i nostri giocatori risponderanno dopo la buona prestazione di Pesaro. Abbiamo bisogno di un’altra buona prova per dimostrare ancora una volta il nostro carattere, ed il nostro desiderio e la fame di vittoria. Altrettanto importante sarà capire quanto i nostri tifosi saranno determinanti per il successo, e quanto ci supporteranno ed in quanti saranno presenti al Fruit Village Arena. Se ci saranno queste due condizioni, abbiamo buone possibilità di vincere!”

Per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, la Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Varese per la partita GeVi Napoli Basket – Openjobmetis Varese in programma al Fruit Village Arena PalaBarbuto sabato 11 novembre 2023 alle ore 20:30.

La Generazione Vincente Napoli Basket rende noto che il botteghino del PalaBarbuto, ingresso Lato Piscina Scandone, sarà aperto dalle ore 19:00 per l’acquisto dei ticket e per consentire agli abbonati, che non avessero ancora provveduto a farlo, di ritirare la tessera per assistere alle gare interne della Generazione Vincente Napoli Basket. L’apertura dei cancelli per l’ingresso al pubblico sabato 11 novembre è fissata per le ore 19:00.

La gara Generazione Vincente Napoli Basket – Openjobmetis Varese sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN e su Eurosport 2, canale 211 del bouquet Sky. Aggiornamenti sulle pagine social del Napoli Basket.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET