GeVi Napoli, pesante ammenda dopo la partita con Milano

Ventiquattresima giornata, gare del 23-24 marzo 2024

FEDERICO GRASSI (presidente GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI). Inibizione per giorni 7 fino al 31 marzo 2024 per comportamento protestatario espresso platealmente, in due occasioni, nei confronti degli arbitri. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della carica di Presidente ricoperta. Sanzione sostituita da ammenda pecuniaria di Euro 5.000,00 [art. 35,1c RG rec., art. 21,5a RG, art. 15,4 RG]

GIVOVA SCAFATI. Ammenda di Euro 667,00 per offese, collettive e sporadiche, nei confronti degli arbitri [art. 27,4a RG rec., art. 24,4 RG]

Uff stampa FIP