Gevi Napoli – Tezenis Verona, Buscaglia: “Vi aspettiamo tutti al PalaBarbuto”

Torna in campo la Gevi Napoli Basket che affronta stasera lunedi 26 dicembre, nella gara valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, la Tezenis Verona.

La gara si disputerà al PalaBarbuto con inizio fissato alle ore 20,00.

Zoomiguana sarà il match sponsor della gara Gevi Napoli Basket-Tezenis Verona. L’azienda, già partner ufficiale del Napoli Basket, sponsorizzerà l’intero evento.

Gli azzurri sono attesi, in questa sfida di Santo Stefano, da un match davvero importante contro la formazione scaligera che segue la Gevi in classifica di solo due punti. La squadra di Coach Buscaglia, dopo la sconfitta di Sassari, cerca la terza vittoria consecutiva a Fuorigrotta dopo quelle ottenute con Treviso e Trento. La Tezenis arriva dallo stop interno contro Pesaro arrivato dopo l’importante successo ottenuto in trasferta del derby con Treviso. Sarà dunque una sfida che metterà in palio punti pesanti per entrambe le formazioni.

Arbitreranno l’incontro Carmelo Paternicò (Piazza Armerina), Andrea Bongiorni (Pisa), Gianluca Capotorto (Palestrina).

Dichiarazione Buscaglia

“La continuità delle prestazioni ancora non è entrata nel nostro brand. Su questo dobbiamo assolutamente lavorare. Siamo una squadra che per tipologia è portata naturalmente a correre molto. Abbiamo una buona capacità difensiva e particolari caratteristiche offensive. Su questo c’è bisogno di fare uno step in avanti proprio dal punto di vista delle prestazioni in difesa. Il nostro play David Micheneau arriva da un campionato dove l’aspetto fisico e atletico era predominante. Anche il nostro campionato di Serie A1 lo è, ma a queste caratteristiche, aggiunge anche e soprattutto l’aspetto tecnico. Michineau può ancora implementare il suo contributo in fase offensiva, ma il suo apporto difensivo non è mai venuto a mancare. Lui è il nostro regista. e sta facendo assolutamente bene. Quando un giocatore supera definitivamente un problema clinico non significa che possa essere subito a disposizione e giocare e che si possa immediatamente allenare. E’ questo il caso di Robert Johnson che ha iniziato un percorso per poter affrontare finalmente una partita ed ha svolto un primo vero allenamento completo con la squadra. Credo che lunedì prossimo contro Verona possa giocare. Le nostra squadra deve potersi consolidare in questo campionato, non siamo ancora al momento riusciti a farlo nel tipo di prestazione. Dobbiamo cercare di difendere, correre e di mettere in campo il brand Napoli con più continuità. Sono soddisfatto dell’apporto del gruppo dei giocatori italiani. Il nostro è il campionato italiano, e loro lo interpretano nella maniera migliore portando sul parquet tutto quello che viviamo durante la settimana. La società sta facendo molto bene, rendendo Napoli sempre più appetibile anche all’esterno. Anche sul mercato, questa è la squadra che volevamo costruire, ma con la società seria che abbiamo, c’è sempre un attento sguardo allo sviluppo delle varie situazioni che possono accadere sul mercato. Tutte le operazioni sono state realizzate in linea con il nostro budget, con le relative costruzioni, innesti, ed esperienza internazionale. Ci attende una partita dura. Verona è una squadra lunga, molto profonda, con esterni con capacità perimetrali e lunghi molto dinamici che corrono bene il campo. Possono cambiare assetto e difende come squadra. Mi fa piacere sottolineare le prestazioni di Cappelletti. Sono davvero contento del suo percorso di crescita. Ho avuto il piacere di allenare Bortolani a Brescia, fece prestazioni importanti in partite molto delicate, e Sanders a Trento, al primo anno di serie A, giocatore di intelligenza cestitica. Fa piacere rivedere Rosselli, giocatore di cui conosciamo l’ esperienza. È una squadra su cui dovremo difendere come team. Abbiamo le maniche rimboccate, stiamo lavorando, dobbiamo dimostrare sempre grande voglia di competere. Bisogna giocare con equilibrio e con la giusta mentalità. Il pubblico del PalaBarbuto saprà aiutarci come sempre. Invito tutti i nostri tifosi lunedi al palazzetto per sostenerci”.

Questi i prezzi dei tagliandi per assistere alla gara con la Tezenis Verona

TRIBUNA CENTRALE : 35 EURO, RIDOTTO 22

TRIBUNA LATERALE :25 EURO, RIDOTTO 18

CURVA/GRADINATA : 14 EURO, RIDOTTO 10 EURO

La Gevi Napoli Basket ricorda inoltre che tutti gli abbonati potranno acquistare un biglietto dello stesso settore dell’abbonamento con il 50% di sconto.

I tagliandi saranno acquistabili sul sito www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. Inoltre sarà possibile comprare i biglietti domenica pomeriggio, presso la biglietteria del PalaBarbuto, Lato Scandone, a partire alle ore 18,00.

La gara tra Gevi Napoli Basket e Tezenis Verona sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sport.Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.

