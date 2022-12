Gevi Napoli – Tezenis Verona, Ramagli: “Attenzione all’energia e all’atletismo di Napoli”

La Tezenis Verona torna in campo stasera a Napoli contro la Gevi per la 12^ giornata di campionato, palla a due ore 20:00 diretta Eleven Sports.

Sconfitta per entrambe le formazioni nell’ultima gara di campionato, i gialloblù in casa contro Pesaro mentre i partenopei sul campo di Sassari. Separate da due punti in classifica generale, la Tezenis (6 punti), segue Napoli che a sua volta è a ridosso della zona playoff (8 punti).

Coach Ramagli, verso la gara di Napoli, ha commentato: “A Santo Stefano saremo in campo contro una squadra che ha vissuto alcune vicissitudini nel corso di queste 11 partite di campionato perdendo prima la propria ala forte titolare, sostituendola con Agravanis per poi inserire Devin Davis. Nell’ultimo periodo hanno giocato quattro gare senza un giocatore fondamentale come Robert Johnson, periodo che è coinciso anche con qualche problematica fisica di Stewart. Non è stato semplice, per loro, trovare continuità di rendimento e abitudini consolidate. Adesso dovrebbero essere al completo. E’ una squadra che si affida molto alle capacità e alla creatività dei quattro giocatori di perimetro stranieri, all’atletismo e all’eclettismo dei due lunghi stranieri. Trova solidità e stabilità nei giocatori italiani: sul perimetro con Uglietti e dentro l’area con Andrea Zerini al quale si aggiunge Simone Zanotti che è un lungo che può colpire da fuori ma che ha momenti di pallacanestro significativi nelle proprie mani. E’ una squadra che gioca ad alto ritmo, soprattutto in casa, che riesce a giocare la pallacanestro che gli si addice e che ha nelle corde anche l’allenatore non disdegnando, a volte, di usare difese tattiche. Direi che l’atletismo, l’energia e la capacità di giocare sui 28 metri sono le caratteristiche che contraddistinguono questa squadra. Dal punto di vista tecnico c’è da fare attenzione a questi aspetti, ci troveremo di fronte ad una squadra che dovremo limitare, che proverà ad alzare il ritmo e quindi dovremo essere preparati a questi aspetti”.

Comunicazione Scaligera Basket