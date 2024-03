Gevi Napoli – Umana Reyer Venezia, Milicic: “Vogliamo finire bene la stagione”

Torna in campo la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani, nella decima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, la Reyer Venezia. L’incontro si disputerà alle ore 19:00 alla Fruit Village Arena. Generazione Vincente già Title sponsor della società azzurra, sarà il Match Sponsor della partita contro Venezia.

La Generazione Vincente durante il match, con la mascotte Masaniello, omaggerà alcuni fortunati tifosi del Napoli Basket presenti al palazzetto con le canotte di gara ufficiali. Inoltre il match sponsor della partita Generazione Vincente, ospiterà alla Fruit Village Arena la squadra di Baskin di Napoli, “Baskinsieme” in occasione della Giornata Mondiale ONU della consapevolezza dell’autismo. La squadra verrà omaggiata delle t-shirt Final Eight, e di una sacca firmata Generazione Vincente.

La squadra di Coach Milicic è reduce in campionato dalla sfortunata sconfitta in trasferta rimediata contro i campioni d’Italia della EA7 Emporio Armani Milano. Attualmente la Generazione Vincente Napoli Basket occupa la sesta posizione in classifica a quota 24 punti insieme alla Estra Pistoia, alla Bertram Derthona Tortona ed alla Dolomiti Energia Trentino. La Reyer Venezia, invece è terza in classifica con 32 punti insieme alla Armani Milano, ed è stata sconfitta la scorsa settimana dalla Vanoli Cremona. Nel girone di andata la Generazione Vincente Napoli Basket ha battuto in trasferta la Reyer Venezia con il punteggio di 81-89.

Arbitreranno l’incontro: Giovannetti, Quarta e Lucotti.

Dichiarazione di Igor Milicic, Coach della Generazione Vincente Napoli Basket:

“Affrontiamo una grande squadra con un coach di alto livello. Siamo reduci da un periodo di sconfitte sfortunate ed abbiamo davanti a noi una delle partite più importanti dell’anno. Dovremo avere grande desiderio, e grande energia per giocare in difesa, con l’obiettivo di mettere in difficoltà i loro giocatori esterni e dal perimetro, dove potrebbero farci male. La chiave del nostro successo sarà questo desiderio, e quest’energia difensiva nel combattere su ogni pallone. Mi auguro che sia arrivato il momento giusto per dare una svolta alla stagione, con l’aiuto dei nostri tifosi. Sono convinto che saremo capaci di finire bene la stagione.”

L’apertura dei cancelli per l’ingresso al pubblico è fissata per le ore 17:30. La gara Generazione Vincente Napoli Basket – Reyer Venezia sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN. Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET