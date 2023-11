Gevi Napoli – Vanoli Cremona, Milicic: “Concentrati per vincere”

Torna al Fruit Village Arena PalaBarbuto la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani pomeriggio domenica 26 novembre, nella nona giornata del campionato di Serie A, la Vanoli Basket Cremona. L’incontro si disputerà alle ore 18:00. Farmacia San Ciro, già Platinum Member del Club dei 100 della società azzurra , sarà il Match Sponsor della partita contro Cremona.

La squadra di coach Milicic, reduce da tre vittorie consecutive, occupa il secondo posto in classifica con dodici punti, dietro alla capolista Virtus Segafredo Bologna, ed in compagnia di Venezia, Brescia e Trento. La Vanoli Basket Cremona, è reduce dal successo della scorsa settimana, dove ha vinto largamente in casa contro Pesaro, raggiungendo quota otto punti in classifica, ed è l’unica formazione che è riuscita a superare in campionato la capolista Virtus Bologna. Arbitreranno l’incontro: Bartoli, Borgo e Patti.

Dichiarazione di Igor Milicic, Coach della Generazione Vincente Napoli Basket:

“Affrontiamo una squadra molto ben preparata ed organizzata dal punto di vista tattico. Sarà una delle sfide più difficili dall’inizio di questo campionato. Cremona gioca una pallacanestro molto intelligente, disseminando una serie di trappole, dove rischi di perdere il tuo equilibrio se non sei preparato tatticamente. Per questo motivo dovremo essere molto concentrati, mettendo in campo una grande energia, in modo da metterci in condizioni di portare a casa la vittoria.”

Lega Basket Serie A, in accordo con la FIP, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha programmato una serie di iniziative in occasione delle gare in programma per la nona giornata di campionato. Sui campi della LBA infatti, dopo la presentazione delle squadre, i due capitani, ed uno dei 3 arbitri, si posizioneranno a centrocampo per leggere un messaggio di forte condanna di ogni tipo di violenza nei confronti delle donne, confermando la volontà del basket di appoggiare e supportare ogni iniziativa che possa sensibilizzare le coscienze, educare i giovani e contribuire a eliminarlo. Subito dopo verrà osservato un minuto di raccoglimento per le vittime di femminicidio, seguito dall’inno nazionale.

L’apertura dei cancelli per l’ingresso al pubblico è fissata per le ore 16:30. La gara Generazione Vincente Napoli Basket – Vanoli Basket Cremona sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN. Aggiornamenti sulle pagine social del Napoli Basket.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET