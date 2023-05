Gianni Petrucci: “Trasferimenti dalla LBA alla A2? Norma assurda e sbagliata, proporrò di eliminarla. Stesso discorso per la vendita dei club da città a città”

Gianni Petrucci, Numero 1 della FIP, ha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.

Su Paolo Banchero:

“Ha detto che deciderà a fine stagione se giocare o meno per l’Italia. Certamente non è facile anche perché ormai è un giocatore molto importante in NBA. Ma ci proveremo fino in fondo, non dimenticate che sul ragazzo esiste un progetto molto interessante che gli abbiamo sottoposto. Intanto, il coach Pozzecco e il direttore generale delle squadre azzurre Trainotti proveranno a inserire altri volti nuovi (si parla di Darius Thompson del Baskonia ndr.)”

Su Coach Pozzecco:

“É fondamentale il suo ruolo full-time per l’Italia. Aveva l’opportunità di andare al Panathinaikos, ma poi gli è nata la figlia e non si è fatto più nulla, ma aveva il mio permesso. Il nostro rapporto è splendido. Ha portato allenamenti innovativi e soprattutto un clima e un entusiasmo travolgente.”

Sui trasferimenti a fine campionato dalla LBA alla A2, come Logan e Banks ad esempio:

“È una norma assurda, sbagliata. Certo, è anche colpa nostra che l’abbiamo permessa. Ma nel prossimo consiglio federale proporrò di eliminarla. Non vale il principio secondo il quale le società risparmino qualche soldo, l’aspetto sportivo è più importante di quello economico. Stesso discorso per la vendita dei club da città a città. Anche questa è una norma non giusta, la porterò all’attenzione del consiglio federale.”