Gigi Datome: “Con la Virtus Roma chiude un capitolo della mia vita”

Si chiude un capitolo della pallacanestro italiana e un capitolo della mia vita. Il pensiero va a chi viveva di Virtus Roma lavorativamente e sentimentalmente. Ricordo le risate (in buona fede) dei presenti alla mia conferenza stampa d’addio, quando alla domanda: “Tornerai a giocare a Roma quando tornerai in Italia?” Risposi che speravo solo che Roma sarebbe rimasta in Serie A fino a quel giorno. Non è facile né scontato portare avanti una società, specialmente in questo momento storico. Che sia perlomeno un campanello d’allarme per tanti. Sempre daje Virtus. E grazie, di tutto.