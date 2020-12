Giudice Sportivo: Cremona e Varese duramente colpite

Serie A e Serie A2, gare del 27 dicembre 2020

Serie A

Tredicesima giornata di andata, gare del 27 dicembre 2020

VANOLI CREMONA. Ammenda di Euro 3.000,00 per offese e minacce collettive e frequenti del pubblico nei confronti degli arbitri e di un tesserato avversario ben individuato.

OPENJOBMETIS VARESE. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive esporadiche del pubblico nei confronti degli arbitri.

ANDREA CONTI (dirigente OPENJOBMETIS VARESE). Inibizione per giorni 7, fino al 3 gennaio 2021, per comportamento offensivo nei confronti del Primo arbitro all’interno del corridoio antistante gli spogliatoi, fatto che non degenerava per il pronto intervento del dirigente addetto agli arbitri. Sostituito con ammenda di € 3.000,00

Serie A2

Nona giornata di andata, gare del 27 dicembre 2020

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI. Ammenda di Euro 500,00 per offese, collettive e frequenti, del pubblico (circa 50 persone) nei confronti degli arbitri

–

Ufficio Stampa FIP