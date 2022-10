Givova Scafati, arriva l’ok per l’agibilità del PalaMangano

By

Questa mattina, al Palamangano, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza Locale Pubblico Spettacolo che ha sottoscritto l’agibilità della struttura comunale sportiva per 3500 posti. La Commissione, presieduta dal Sindaco Cristoforo Salvati, è composta dal Responsabile del settore V “Pianificazione e sviluppo del territorio”, ing. Angelo Maresca, dal Responsabile del settore VI “Lavori pubblici e Manutenzione”, arch. Erika Izzo, dal Responsabile del settore IX “Polizia Municipale”, dott. Salvatore Dionisio, dall’ing. Raffaele Cimmino (vigili del fuoco), dalla dott.ssa Valeria Tedesco(Asl Salerno) e dall’ing. Umberto De Felice (esperto impianti).

“Grazie – ha commentato il Patron della Givova Scafati basket, Nello Longobardi – al sacrificio di tante persone coinvolte, tra cui i tanti dirigenti della società ed in particolare il Vice-presidente Luigi Di Lallo e il figlio Francesco, nonché il dirigente Franco Pisacane, oltre al lavoro del Sindaco Cristoforo Salvati, dell’Assessore allo Sport e vice Sindaco Serena Porpora e della giunta comunale tutta, d’intesa con i tecnici comunali a tal’uopo preposti e alla Commissione comunale di vigilanza locale pubblico spettacolo, siamo arrivati ad ottenere finalmente la tanto agognata e meritata agibilità del Palamangano. Questo importante risultato ci permetterà adesso di poter proseguire e completare l’iter che ci condurrà in tempi brevi alla omologazione della struttura, così come prevista da FIP e LBA”.

Fonte: Sito Uff. Scafati Basket