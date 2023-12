Givova Scafati – Gevi Napoli, Milicic: “Consapevoli di cosa dobbiamo fare”

La Generazione Vincente Napoli Basket affronta domani, nella dodicesima giornata del campionato di Serie A, il derby contro la Givova Scafati. La gara si disputerà alle ore 18:15 alla Beta Ricambi Arena Pala Mangano.

La squadra di Coach Milicic è reduce da due sconfitte consecutive, rimediate in trasferta a Pistoia ed al Fruit Village Arena la scorsa settimana contro Reggio Emilia. Attualmente occupa in classifica la quinta posizione con 14 punti in condominio proprio con la UnaHotels Reggio Emilia. La Givova Scafati, che recentemente ha sostituito coach Sacripanti con Boniciolli, è reduce da quattro sconfitte consecutive. L’ultimo successo di Scafati è stato ottenuto un mese fa contro la EA7 Emporio Armani Milano, ed in classifica è a quota otto punti.

Arbitreranno l’incontro: Begnis, Valzani e Gonella.

Dichiarazione di Igor Milicic, Coach della Generazione Vincente Napoli Basket:

“È un derby, e non vediamo l’ora di scendere in campo. Ed è per questo motivo, per poter giocare partite di questo genere, che ci alleniamo così tanto e duramente. Il bello della pallacanestro è vedere palazzetti così pieni con energia al massimo. Siamo consapevoli che Scafati da poco ha cambiato allenatore, ed ha aggiunto giocatori al roster. Questo darà a loro un’energia sicuramente diversa. Anche noi siamo pronti, ci siamo preparati alla partita con grande calma, ma consapevoli di quello che dobbiamo fare. Sappiamo bene come è andato il derby lo scorso anno a Scafati, e siamo vogliosi di invertire la rotta per rendere orgogliosi i nostri tifosi.

La gara Givova Scafati – Generazione Vincente Napoli Basket sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN, ed andrà in onda anche in chiaro su DMAX (canale 52 del digitale terrestre, canale 170 di Sky, canale 28 di Tivu’ Sat). Aggiornamenti sulle pagine social del Napoli Basket.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET