Givova Scafati, operato al ginocchio Quirino De Laurentiis

La Givova Scafati rende noto che il proprio tesserato Quirino De Laurentiis, assente nell’ultima gara di campionato per infortunio, in data odierna è stato sottoposto con successo ad un intervento chirurgico in artroscopia al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, che, a seguito di esami diagnosti e strumentali, era risultato lesionato.

L’operazione è stata eseguita dal dr. Rodolfo Rocchi, specialista in ortopedia e traumatologia, già consulente sanitario della società gialloblù, presso il Salus Hospital di Reggio Emilia.

I suoi tempi di recupero sono stati stimati dallo staff sanitario in 45 giorni.

