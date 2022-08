Givova title sponsor dell’Old Star Game 2022, il derby dei miti campani Napoli-Scafati

La sesta edizione dell’Old Star Game sarà griffata Givova. L’azienda campana sarà Title Sponsor e fornitore tecnico dell’edizione 2022 del “Ritorno dei MITI” che si svolgerà domenica 25 settembre alle ore 18:30 al PalaBarbuto di Napoli.

In previsione del ritorno del derby campano di serie A, che manca dal lontano 2007/08, la manifestazione si configurerà come un simpatico “Antipasto” dell’appuntamento regionale che si terrà poi in regular season 2022-23.

Si ritroveranno sul parquet gli Idoli del passato delle due realtà, con una accattivante sfida fra due selezioni delle Old Stars di Napoli e Scafati.

La presentazione ufficiale dell’evento si terrà giovedì 1 settembre alle 18 presso la sala conferenze di Givova a Scafati. Saranno presenti alcuni Miti come Mimmo Morena, Giovanni Dalla Libera e Pino Corvo, il Presidente di Givova Giovanni Acanfora oltre ad addetti ai lavori ed ai dirigenti attuali delle due società coinvolte nell’organizzazione dell’evento.

Nel corso della conferenza stampa verranno annunciate a media e tifosi le iniziative collaterali, le novità e le prime certezze riguardo alle presenze eccellenti nei Rosters dell’evento. Non mancheranno le partecipazioni di ospiti d’eccezione che saranno annunciati nei prossimi giorni.

Il tour itinerante ideato ed organizzato da WE for YOU Events&Communication di Ale Nava che dal 2016 ad oggi ha fatto tappa nelle città di Reggio Calabria, Bologna, Desio, Trieste, Treviso e raccolto fondi per 51.000 euro, devolverà il ricavato della sesta edizione all’Officina Creativa-Made in Carcere sostenuta da Santo Versace e Charity Partner dell’evento.

