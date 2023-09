Grande entusiasmo per la presentazione di Pistoia

Uno scenario unico, impareggiabile, come quello di piazza Duomo. La gioia di un popolo pronto a sostenere i propri colori ed i propri beniamini nell’anno del ritorno in Serie A. Una squadra che si vuole confrontare con le altre compagini del massimo campionato con orgoglio e determinazione.

La presentazione ufficiale di Estra Pistoia Basket 2000 è stata un vero e proprio bagno di folla: ospiti dell’allestimento realizzato in questi giorni dalla Giorgio Tesi Group, presente in questi giorni nel centro storico, un “muro” biancorosso ha preso parte alla serata condotta da Miss Italia 2015 Alice Sabatini, Luca Magni e il giornalista della Gazzetta dello Sport, Filippo Laico. Sul palco si sono alternati i protagonisti delle istituzioni, dal sindaco Alessandro Tomasi al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, lo staff tecnico e la squadra al completo. Non sono mancati i momenti emozionanti come l’arrivo dei tifosi della Baraonda Biancorossa con striscioni e fumogeni direttamente da via degli Orafi e le parole spese sul palco da uno degli storici capitani del basket pistoiese come Claudio Crippa in ricordo di chi ha fatto la storia di questo sport in città e, soprattutto, costruendo un legame stretto con l’attuale capitano Gianluca Della Rosa.

Presenti anche i rappresentanti di tantissimi sponsor e partner della galassia Pistoia Basket, al fianco dei biancorossi in vista della nuova stagione.

“Non potevamo mancare alla presentazione della squadra in vista dell’impegno nel massimo campionato italiano di pallacanestro – afferma il presidente di Estra, Francesco Macrì – Per noi il mantenimento dell’identità territoriale è fondamentale e creare sinergie come quella con il Pistoia Basket 2000, che da noi prende anche il nome, ci danno non solo visibilità ma anche l’opportunità di essere in qualche modo vicini ai cittadini. Il binomio sport e impresa rappresenta un elemento fondamentale nelle strategie di comunicazione di Estra che punta sulla comunione di valori tra l’azienda e lo sport: spirito di gruppo, gioco di squadra, responsabilità e correttezza. E poi i primi tifosi delle squadre e degli sport che sosteniamo siamo noi di Estra”!

La serata è stata anche l’occasione per annunciare l’andamento della campagna abbonamenti “Insieme nella galassia” che, fino a questo momento (aggiornamento del 14 settembre), ha raggiunto l’importante quota di 1654 fedelissimi tifosi che si sono già assicurati il posto sui gradoni del PalaCarrara per la prossima stagione. Ed è toccato ai due ragazzi del Pistoia Basket Academy che si allenano con la prima squadra Mattia Farinon e Tormi Metsla indossare, e svelare, la nuova maglia da gioco per la prossima stagione di LBA realizzata da Macron con chiari riferimenti alla “Galassia biancorossa”.

“Stiamo facendo, ed abbiamo fatto, un grande lavoro in questi tre mesi – aggiunge il presidente di Pistoia Basket 2000, Massimo Capecchi – grazie allo staff del nostro DG Ettore Saracca così come sono fiducioso di ciò che hanno fatto finora Marco Sambugaro e Nicola Brienza assieme a tutti i loro collaboratori. Siamo pronti per questa nuova avventura!”.

UFF.STAMPA PISTOIA BASKET