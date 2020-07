Grissin Bon non sarà più main sponsor della Reggiana

Dopo oltre vent’anni passati tra i partner della famiglia biancorossa, l’azienda Grissin Bon dalla giornata di ieri non è più il main sponsor della Pallacanestro Reggiana, ruolo che ha ricoperto nelle ultime sette stagioni sportive.

In questo momento, il club vuole ringraziare di cuore tutta la famiglia Bernardelli: patron Pietro, la moglie Anna ed i figli Marco ed Elena per il prezioso contributo e la grande passione dimostrata in questo lunghissimo periodo trascorso insieme.