Happy Casa Brindisi, affaticamento muscolare per Dominique Sutton

Si comunica che l’atleta americano della Happy Casa Brindisi, Dominique Sutton, ha accusato nelle ultime ore un affaticamento muscolare che lo costringerà a saltare la doppia trasferta in programma a Cantù e Istanbul nei prossimi giorni.

Il giocatore di conseguenza non partirà con la squadra e resterà a Brindisi per sottoporsi ad un ciclo di terapie di comune accordo con lo staff medico e tecnico.

In occasione della prima giornata di ritorno LBA, la squadra biancoazzurra affronterà l’Acqua S.Bernardo-Cinelandia Cantù domenica pomeriggio alle ore 17:00 al PalaDesio (in diretta Eurosport 2 ed Eurosport Player); martedì 14 gennaio alle ore 18:00 (diretta Eurosport Player) sarà invece di scena in Turchia in casa del Besiktas per l’undicesimo turno di Basketball Champions League.

