Happy Casa Brindisi, aggiornamento sulle condizioni di Derek Willis

Si comunica che durante la partita di campionato disputata lunedì sera tra la Happy Casa Brindisi e la UnaHotels Reggio Emilia, l’atleta Derek Willis ha accusato una lombalgia acuta da sforzo a seguito di un azione di gioco.

Prontamente fermato dallo staff sanitario, il giocatore sta seguendo in queste ore una terapia farmacologica per ridurre il fastidio accusato. Seguiranno esami strumentali e controlli periodici per valutarne l’entità e l’effettivo reintegro in squadra.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi