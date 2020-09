Happy Casa Brindisi, Banca Popolare Pugliese è Gold Sponsor e Official Bank

La Happy Casa Brindisi è lieta di comunicare il rinnovo di partnership con ‘Banca Popolare Pugliese’, Gold Sponsor e Official Bank anche per la prossima stagione sportiva.

Valorizzare il proprio territorio attraverso occasioni di crescita e di sviluppo locale è la missione che persegue l’Istituto bancario tra i più importanti del Sud Italia.

Per la terza stagione consecutiva, Banca Popolare Pugliese supporterà il progetto New Basket Brindisi, unica realtà pugliese professionistica a disputare un campionato di Serie A.

BPP è inoltre Official Partner del ‘New Basket Brindisi Membership’, ponendosi come punto di riferimento per tutti i tifosi brindisini, vicini e lontani, che aderiscono al progetto di affiliazione diventando ‘Premium Member’.

“Supportare le manifestazioni di eccellenza sul territorio in cui la Banca opera – sottolinea il Direttore Generale di Banca Popolare Pugliese, Mauro Buscicchio – è uno dei nostri obiettivi. Happy Casa Brindisi è, sicuramente, tra le eccellenze pugliesi in campo sportivo e nello specifico, una delle realtà più importanti del basket italiano, come dimostrano i risultati delle ultime stagioni. Continuiamo ad affiancare e sostenere gli impegni organizzativi della compagine societaria e gli sforzi sportivi della squadra diretta da Frank Vitucci, convinti che anche la prossima stagione sarà ricca di soddisfazioni per tutti i tifosi pugliesi che seguono il team brindisino”.

Happy Casa Brindisi & Banca Popolare Pugliese: un binomio vincente per un progetto sempre più virtuoso! #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi