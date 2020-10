Happy Casa Brindisi, capienza PalaPentassuglia limitata a 200 spettatori

Si informa che la partita tra Happy Casa Brindisi e De’ Longhi Treviso, in programma domenica 18 ottobre alle ore 19:00, si disputerà a capienza limitata pari a 200 spettatori, così come previsto da disposizione nel DPCM emanato in data 13.10.2020.

La Regione Puglia, tramite comunicazione della sezione Promozione Salute e Benessere, non ha acconsentito per la partita in questione all’estensione della presenza al pubblico al 15% della capienza massima dell’impianto.

I 200 posti a disposizione della società saranno riservati ai partner ufficiali e soci della New Basket Brindisi Spa (con ingresso dedicato esclusivamente tramite cancello n.1) ed agli operatori di servizio e addetti ai lavori autorizzati (con ingresso dedicato esclusivamente tramite cancello n.4).

Non sarà pertanto predisposta la vendita dei tagliandi per assistere al match.

All’interno dell’impianto gli spettatori presenti dovranno necessariamente osservare le normative sicurezza anti assembramento e prevenzione da contagio Covid.

-misurazione della temperatura corporea all’ingresso;

-seguire i protocolli indicati per l’accesso e l’uscita dal palasport;

-indossare correttamente la mascherina per tutto il tempo di permanenza nell’impianto;

-rispettare il posto a sedere assegnato anche durante l’intervallo lungo (chiusi bar e punti ristoro);

-utilizzare i dispenser allestiti per igienizzare le mani.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi