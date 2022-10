Happy Casa Brindisi – Gevi Napoli, Buscaglia: “Lavoriamo sulla nostra identità”

Torna in campo la Gevi Napoli Basket che affronta, nella gara valevole per la seconda giornata del Campionato di Serie A, l’Happy Casa Brindisi.

La partita si disputerà al PalaPentassuglia di Brindisi con inizio fissato alle ore 19:30.

Dopo la bella prestazione, nonostante la sconfitta, dell’esordio con la Virtus Bologna, gli azzurri tornano in campo nel derby del sud contro la formazione pugliese, ormai da anni tra le grandi del campionato italiano. La squadra di Coach Vitucci, impegnata anche in Europa in Fiba Europe Cup, è reduce da una sfortunata sconfitta a Verona. Le due squadre si sono affrontate per due volte in precampionato, una vittoria a testa.

Coach Buscaglia recupera Lorenzo Uglietti. Il Capitano della Gevi, dopo la fastidiosa distorsione alla caviglia rimediata in pre-season con Brindisi che lo ha tenuto fuori nella prima di campionato con la Virtus, sarà a disposizione dopo aver ripreso ad allenarsi in gruppo. Resta invece in dubbio Jordan Howard. Il playmaker azzurro, uscito nel corso della prima giornata per un problema muscolare, partirà con la squadra ma le sue condizioni saranno valutate solo nell’immediata vigilia della gara. Andrea Zerini è l’unico ex della gara. Il giocatore della Gevi infatti ha giocato a Brindisi dal 2012 al 2015.

Arbitreranno l’incontro Tolga Sahin (Messina), Denny Borgioni (Roma), Alessandro Nicolini (Bagheria).

Le dichiarazioni di Coach Buscaglia:

“Stiamo Lavorando per conoscerci sempre meglio. Ogni allenamento serve per fare un passo avanti e migliorare. Sono contento dell’etica del lavoro, dell’applicazione che mostriamo ogni giorno, di come stiamo insieme. Abbiamo iniziato a fare tesoro delle partite di preseason e della prima gara di Campionato. Andiamo su un campo molto difficile contro una squadra ben strutturata, organizzata, con tante frecce al proprio arco. Dobbiamo cercare di continuare a lavorare sulla nostra identità, che si giochi in casa o in trasferta. Serve essere sempre più consistenti. Brindisi è una squadra di grande corsa ed atletismo, dovremo essere molto attenti anche sul piano mentale. Tutto ciò può contribuire a migliorarci ed ad unirci sempre più come squadra.”

La gara tra Happy Casa Brindisi e Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2, e sulla piattaforma Eleven Sport. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET