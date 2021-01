Serie A

Prima giornata di ritorno, gare del 17 gennaio 2021

FERNANDO MARINO (presidente HAPPYCASA BRINDISI). Inibizione per giorni 10, fino al 27 gennaio 2021, per essere entrato in campo a fine gara ed aver rivolto agli arbitri una frase irriguardosa e protestataria.

–

