LBAF8 Happy Casa Brindisi, svelata la divisa gara special edition per le Final Eight

Settima partecipazione negli ultimi nove anni consecutivi in Lega A.

La Happy Casa Brindisi si appresta a partecipare all’edizione 2021 delle Final Eight di Coppa Italia di Lega A da seconda classificata al termine del girone di andata. Le migliori otto squadre della massima serie italiana si affronteranno al Mediolanum Forum di Milano dall’11 al 14 febbraio 2021.

La squadra biancoazzurra scenderà in campo con una divisa prodotta dal fornitore tecnico adidas, special edition per la LBA Frecciarossa Final Eight 2021.

Oltre al title sponsor Happy Casa sul fronte maglia sono presenti i loghi Temporary & Lavorint, Primiceri, Antenna Sud, Puglia Village, Ecotecnica e GDA (new entry rispetto alla divisa gara campionato 2020/21). Sul retro maglia A2A, Soavegel e Zanzar Sistem.

Sul pantaloncino gara invece compaiono i loghi di Banca Popolare Pugliese, Business Center, Fael Security e Unibed Materassi (new entry rispetto alla divisa gara campionato 2020/21).

A partire da oggi saranno in vendita al New Basket Store di Corso Garibaldi 29 e sull’e-commerce online www.shop.newbasketbrindisi.it i kit completi delle Final Eight 2021: divise gara special edition, t-shirt bianca Stella del Sud e le nuove felpe adidas Brindisi.

La Happy Casa scenderà in campo venerdì 12 febbraio nel quarto di finale previsto contro l’Allianz Pallacanestro Trieste. Diretta nazionale alle ore 18:00 su Rai Sport HD, Eurosport 2 ed Eurosport Player.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi

Qui di seguito il link video di presentazione: https://youtu.be/P7rLfKz8pWk