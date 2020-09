Happy Casa Brindisi – Virtus Roma, la sala stampa: le parole di Vitucci e Bucchi

Coach Frank Vitucci raggiunge la quarta vittoria su sei incontri nella Eurosport Supercoppa 2020, concludendo al meglio un percorso iniziato in salita e finito in netto crescendo.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore biancoazzurro: “Abbiamo affrontato l’ultimo match di questa Supercoppa con un po’ di stanchezza, ma era una partita da vincere e quando dovevamo fare ciò che serviva per indirizzare l’incontro, l’abbiamo fatto nel modo giusto. Finiamo bene questo ciclo intenso di partite, un periodo che ci è stato molto utile dal punto di vista dello spirito di squadra. Abbiamo cominciato a mettere mattoni importanti, con grande umiltà e consapevolezza del percorso da fare. Sarà un campionato molto difficile ma con questa determinazione e concentrazione potremo avere buoni riscontri“.

Ufficio stampa Happy Casa Brindisi

Le parole di coach Piero Bucchi: «Primi venti minuti nei quali abbiamo fatto sicuramente meglio rispetto alle altre uscite perché alcuni giocatori stanno migliorando la propria condizione; nel secondo tempo siamo andati più in affanno dopo due triple sbagliate da Evans che potevano starci. Ci mancano giocatori e minuti nelle gambe quindi non facciamo drammi, ma bisogna chiudersi in palestra in queste due settimane anche se il tempo è poco per cercare di lavorare e fare il massimo. Gli assenti? Hunt sta lavorando ma è piuttosto indietro di condizione; Campogrande sarà rivalutato al ritorno a Roma per valutarne i tempi di rientro in gruppo; Biordi dovrebbe riprendere a lavorare con la squadra da mercoledì così come Farley; Wilson ha il visto in mano da due settimane ma per ragioni mediche attualmente in vigore è in ritardo, è una situazione che non dipende da noi ma domani è finalmente previsto il suo arrivo. C’è bisogno di tutti per fare 5vs5 con grande continuità per trovare ritmo gara e crescere».

Ufficio stampa Virtus Roma