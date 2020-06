Happy Casa & Unisalento: presentazione del corso di Laurea in ‘Diritto e Management dello Sport”

Un Corso di Laurea innovativo con un taglio fortemente pratico che si rivolge ai giovani appassionati di sport, praticanti e non, che vogliano trovare un impiego in un mondo che pullula di società e necessita di professionalità e competenza.

Con questi importanti presupposti prende vita il nuovo corso di laurea triennale organizzato dall’Università del Salento in ‘Diritto e Management dello Sport’, che verrà ufficialmente presentato domani mercoledì 24 giugno alle ore 11:00 in diretta streaming sulla piattaforma ‘Teams’.

Tutti gli interessati potranno partecipare con la possibilità di porre domande e delucidazioni ai docenti presenti.

Testimonial dell’iniziativa e della presentazione il presidente biancoazzurro Fernando Marino, accanto al quale presenzieranno le più rappresentanti cariche sportive regionali come il presidente dell’U.S. Lecce – Saverio Sticchi Damiani – e il presidente del CONI Puglia – Angelo Giberto.

Prosegue dunque con grande efficacia la collaborazione pro-attiva tra la Happy Casa Brindisi, realtà sportiva e cestistica di riferimento nel Sud Italia e Unisalento, Università degli Studi all’avanguardia nella ricerca e applicazione degli strumenti di sviluppo umano e valorizzazione dell’eccellenza.

Il Corso si rivolge anche a chi già lavora nel settore e desidera accrescere il proprio background culturale e tecnico: le lezioni, infatti, sono offerte con modalità, sia a distanza che in presenza e, dunque, chi non può presenziare con la modalità in presenza, può seguire le lezioni a distanza sulla piattaforma Teams.

Coloro i quali lavorano nel settore sportivo in qualità di dirigente di federazioni e/o di società sportive o sono atleti o ex atleti di livello nazionale (ossia hanno partecipato a campionati italiani assoluti) sono esonerati dal test d’ingresso.

Il video di presentazione del corso è visionabile nel sito del Dipartimento di Scienze Giuridiche.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi