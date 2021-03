Hrvoje Perić: con Trieste una sola settimana ancora

In tardo pomeriggio è arrivato il comunicato dell’Allianz Pallacanestro Trieste in merito al prolungamento del contratto di Hrvoje Perić: si tratta di un prolungamento dell’accordo molto breve – ovvero di una sola settimana.

Il giocatore croato rimane dunque a disposizione dello staff tecnico della società giuliana fino alla trasferta di Reggio Emilia.

La società triestina non ha mancato di ringraziare il giocatore di Dubrovnik per la disponibilità e per l’attaccamento alla maglia dimostrati.