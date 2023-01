I 18 assist di Andrea Cinciarini a Trento eguagliano il suo record della passata stagione

By

Nella vittoria della UNAHOTELS Reggio Emilia a Trento per 68-84, il capitano Andrea Cinciarini ha eguagliato il record assoluto del campionato per assist in una gara distribuendone ai compagni 18.

È la quarta volta nella storia della Serie A che un giocatore arriva a 18 assist: il primo a riuscirci fu Luca Vitali nella stagione 2016/17 quando vestiva la maglia della Germani Brescia nella gara contro la Vanoli Cremona dell’undicesima giornata. Vitali si è poi ripetuto qualche mese più tardi contro Pesaro nella prima giornata di ritorno.

Cinciarini ha raggiunto i 18 assist per la prima volta nel campionato scorso, quando sempre in biancorosso affrontava Cremona nella ventiduesima giornata, prima di ripetersi in questa domenica.

Cinciarini, che ha appena superato Pozzecco come miglior assistman della storia della Serie A, ha superato anche il muro dei 1800 assist in carriera raggiungendo i 1802.

Attualmente la sua media in campionato è di 11.6 assist a partita, la migliore in carriera superando anche i 10.3 con cui aveva chiuso la regular season scorsa.

