I numeri della Germani Brescia targata Buscaglia: sei giocatori in doppia cifra

Nell’anticipo di sabato contro la Fortitudo Lavoropiù Bologna la Germani Brescia (nella foto Cline) ottiene la terza vittoria in campionato.

Buona la prima per coach Buscaglia che ha preso il posto di Vincenzo Esposito sulla panchina di Brescia e porta i suoi alla vittoria per 99 a 85.

Miglior prestazione della stagione per la Germani che chiude con una valutazione di 118, eguagliata solo dalla vittoria contro Treviso della terza giornata. Per i lombardi nuovo record stagionale per per tiri totali realizzati (40), per rimbalzi (42) e assist (26)

Brescia è l’unica squadra in questo campionato ad aver realizzato almeno 40 tiri dal campo in una gara, il record precedente apparteneva a Trieste e Brindisi con 39. Sono sei i giocatori in doppia cifra per punti segnati per la Germani a fine partita con Andrew Crawford leader con 24 punti messi a referto. Crawford ha un record in Serie A di 33 punti, segnati con la maglia di Cremona nella stagione 2018/19

Legabasket.it