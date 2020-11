I numeri social della presentazione di Marco Belinelli

La giornata vissuta ieri, non può di certo considerarsi un tranquillo sabato pomeriggio.

La notizia del ritorno di Marco Belinelli in bianconero non ha fatto solo il giro dell’Europa, ma bensì del mondo. L’annuncio di giovedì pomeriggio, 26 novembre, ha spiazzato di fatto quasi tutti gli addetti ai lavori, creando scompiglio soprattutto nel mondo Digital e Social.

Ma andiamo con ordine.

“Virtus Segafredo Bologna: SPECIALE – Aspettando Belinelli…”

Il Club ha fortemente voluto che ogni tifoso virtussino potesse vivere ogni primo istante di questo grande ritorno di Marco, raccontando tutto ciò che sarebbe accaduto prima della presentazione ufficiale, con immagini in diretta ed in esclusiva. “Aspettando Belinelli” è andato live a partire dalle 14.00 sui canali Youtube e Facebook del Club. I quattro volti della Virtus Segafredo TV (Paolo Di Domizio, Federico Fioravanti, Dario Ronzulli e Alessio Torri), coadiuvati dalla regia di Gabriele Platania, hanno raccontato e trasmesso in onda tutto ciò che solitamente non si vede, un dietro le quinte di ogni primo giorno di un nuovo giocatore. L’arrivo a Palazzo, le immagini in esclusiva del photo-shooting con la nuova divisa da gioco, i preparativi della conferenza stampa, e molto altro.

I tifosi non hanno aspettato neanche un istante, si sono collegati ed hanno assistito ad ogni singolo minuto di questo “speciale”.

Di seguito i numeri Facebook (che aumentano di ora in ora) dopo neanche 24 ore dalla prima diretta:

37.000 persone raggiunte;

5.5000 clic sul post;

1.200 interazioni (di cui 32 condivisioni);

circa 600 la media di spettatori che hanno seguito la diretta.

“Conferenza Stampa – Presentazione Marco Belinelli”

Terminata la prima diretta, i canali Social del Club hanno dato il via all’attesissimo evento: la presentazione ufficiale del neo acquisto bianconero. Facebook e Youtube hanno aperto il sipario, facendo vedere ed ascoltare ad ogni tifoso virtussino (e non..) il main-event di giornata.

65.153 persone raggiunte

11.413 clic sul post;

4.000 interazioni (di cui 117 condivisioni);

circa 3.000 la media di spettatori che hanno seguito la diretta.

