I provvedimenti disciplinari delle gare del 4-5 Marzo di LBA, Serie A2 e A1 Femminile

Serie A

Ventesima giornata, gare del 4-5 marzo 2023

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA. Ammenda € 1.000,00 per Offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27.4b rec 24.4 RG]

BANCO DI SARDEGNA SASSARI. Ammenda € 1.000,00 per Offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27.4b rec 24.4 RG]

NUTRIBULLETT TREVISO BASKET. Ammenda € 900,00 per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (utilizzo di fischietti) [art. 27.3a RG]

GEVI NAPOLI BASKET. Ammenda € 500,00 per offese collettive e sporadiche del pubblico agli arbitri [art. 27.4a rec 24.4]

Serie A2

Undicesima giornata di ritorno, gare del 4-5 marzo 2023

FERRARONI CREMONA. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese e minacce, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri [art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG].

FERRARONI CREMONA. Squalifica del campo di gioco per due gare perché in due occasioni, due individui distinti, al termine della gara, inseguivano gli arbitri all’interno del tunnel di accesso agli spogliatoi offendendoli e minacciandoli e perché, sempre nella zona antistante gli spogliatoi, erano presenti diverse persone non autorizzate che offendevano gli arbitri.

Comportamenti che continuavano all’uscita degli arbitri dagli spogliatoi, sia nella zona antistante ai locali, dove una persona lanciava anche una pallina di carta verso gli arbitri, senza colpirli, sia fuori dal palazzetto dove diverse decine di persone offendevano e minacciavano gli arbitri, fatto che non degenerava per l’intervento degli addetti alla sicurezza e delle forze dell’ordine [art. 29,3A RG, art. 29,5B RG].

FERRARONI CREMONA. Ammenda di Euro 375,00 per mancato assolvimento ai prescritti compiti del dirigente addetto agli arbitri al termine della gara [art. 38,1f RG].

Serie A1 femminile

Nona giornata di ritorno, gare del 4-5 marzo 2023

FAMILA BASKET SCHIO. Ammenda di Euro 500.00 per la presenza del Presidente Cestaro nel campo di gioco alla partita del 05/03/2023 pur essendo inibito sino alla predetta data [art. 38,1i RG]

