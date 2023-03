I tifosi di Reggio Emilia pronti a invadere Verona

I tifosi della Pallacanestro Reggiana hanno risposto presente all’appello della società di seguire la squadra nella trasferta di domenica in quel di Verona. La società per agevolare la trasferta ha messo a disposizione i pullman ai propri tifosi che ne hanno riempito ben 4, mentre chi seguirà la squadra con mezzi propri saranno altri 200 visto che i biglietti venduti sono già 400 ed i restanti 100 riservati alla tifoseria ospite saranno sicuramente bruciati nelle prossime ore. L’importanza della partita si sente anche in città, in quanto la gara di domenica rappresenta uno spartiacque tra la possibilità di nutrire ancora speranze di salvezza.