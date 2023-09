Iffe Lundberg fuori dalla rosa della Virtus

Il play danese Iffe Lundberg non è più un giocatore della Virtus Bologna, almeno stando alle parole di coach Scariolo: “La decisione è della società, in questo momento ha la priorità. C’è stata la comunicazione, vediamo nei prossimi giorni. Lui si allena con grande serietà e professionalità, come ha sempre fatto. Sono decisioni che si basano sulla quadratura dei mezzi a disposizione. Non conta chi la prende, è la linea scelta, bisogna adeguarsi ed essere compatti. Il dibattito interno è interno, la comunicazione esterna deve essere compatta.”

Lundberg è quindi in partenza e non è considerato parte del roster 2023/24 della Virtus.