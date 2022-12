Il 2 Gennaio Virtus Bologna-Milano in diretta su Nove

Si sono già affrontate in Supercoppa ed Eurolega e dopo lo Scudetto vinto dall’Olimpia Milano, in questa stagione s’è invece sempre imposta la Virtus Bologna. Ora c’è l’andata di regular season, lunedì 2 gennaio alle 20:30 in chiaro su NOVE, che apre un anno di grande basket e di grande sport per le reti di Warner Bros. Discovery aspettando gli Australian Open di tennis, i Mondiali di sci alpino e tutte le corse di ciclismo World Tour in diretta su Eurosport e streaming discovery+.

Virtus-Olimpia, o Bologna-Milano, non è solo una partita, è la partita fra le due superpotenze del basket italiano che, fra ritorno di Eurolega e campionato (19 marzo) e un possibile confronto in Coppa Italia (Final Eight di Torino dal 15 al 19 febbraio in diretta integrale su Eurosport) sono al “minimo giro di boa” dei loro scontri diretti.

Appuntamento lunedì 2 gennaio alle 20:30 in chiaro su NOVE con la telecronaca di Mario Castelli e Andrea Meneghin e la coppia Cicchinè-Bagatta a bordocampo della Segafredo Arena. Inoltre, per la 13ª giornata di Serie A, Reggio Emilia-Pesaro di venerdì 30 dicembre alle 20:30 e Trentino Brindisi di lunedì 2 gennaio alle 18:00 saranno trasmesse in diretta su Eurosport 2.

NOVE, il canale generalista del gruppo Warner Bros. Discovery (al 9 del digitale terrestre e Tivù Sat, 145 di Sky) trasmetterà per tutto il corso della regular season il big match del mese e una partita per ogni serie dei Quarti di finale e delle Semifinali, la diretta integrale delle Finals di campionato e della Coppa Italia a partire dalle Semifinali.

Inoltre, ogni venerdì sera alle 24:15 su DMAX c’è Basket Zone, il magazine settimanale prodotto da Warner Bros. Discovery Italia che presenta la giornata di campionato con molti ospiti nello studio di Giulia Cicchinè e Andrea Meneghin. Prossima puntata venerdì 30 dicembre con Pippo Ricci ultimo campione dell’anno in studio di Basket Zone, unico giocatore ad aver vinto gli ultimi due campionati nel 2021 con le V nere e lo scorso anno con l’Olimpia. Nessuno meglio di lui può parlarci delle sfumature di questo match e di cosa significa per le due città del basket.

