Il covid costringe Vanoli Cremona e Unahotels Reggiana a rinviare le partite del weekend

Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma il prossimo 15/11/2020 tra De’ Longhi Treviso e Vanoli Basket Cremona, valida per la 8a giornata della Serie A UnipolSai, preso atto che all’interno del Gruppo Team della Vanoli Basket Cremona è stata riscontrata, ad oggi, la positività al Covid-19 di 8 giocatori, e che la società ha già sospeso l’attività la scorsa settimana, vista la primaria necessità di preservare la salute dei giocatori di entrambe le squadre e di tutte le altre componenti coinvolte, dispone il rinvio della gara stessa.

In merito alla partita in programma in data 15/11/2020 tra UNAHOTELS Reggio Emilia e Fortitudo Lavoropiù Bologna, valida per la 8a giornata della Serie A UnipolSai, richiamati i precedenti provvedimenti, preso atto che la società UNAHOTELS Reggio Emilia sta continuando a seguire il protocollo sanitario e la fase di isolamento degli atleti risultati positivi al Covid-19 prevista dalle autorità sanitarie e dal protocollo della FIP prima della ripresa dell’attività, dispone il rinvio della gara stessa. La LBA continuerà a tenere monitorata la situazione e comunicherà sia le modalità di recupero delle partite sopra citate, sia le ulteriori disposizioni opportune.

Uff stampa LBA