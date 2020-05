Il futuro della Virtus Roma, Petrucci: “Solo Malagò può salvarla”

«Credo che ci sia una sola persona in grado di riuscirci, e che possa impegnarsi per portare un nuovo imprenditore a Roma: il presidente del Coni, Giovanni Malagò».

Dal dispiacere ufficiale espresso ieri con un comunicato stampa, il presidente FIP Gianni Petrucci fa il nome e il cognome di chi possa evitare la scomparsa della Virtus Roma. Lo fa dopo il comunicato choc di ieri firmato dal patron Claudio Toti, lo fa sulle colonne del Corriere dello Sport, chiamando in causa il numero uno del CONI.

«Lui sarebbe in grado di trovare qualcuno, o un gruppo di amici, per rilevare la società. Io non ho mai visto nessuno avere le conoscenze di Giovanni. So benissimo che oggi la situazione economica si è aggravata. E per di più la Virtus paga un affitto altissimo al PalaEur;si dovrebbe trovare un accordo

per costi più bassi. Nella Capitale purtroppo non esiste un altro impianto sportivo…».

Il nome di Malagò non è casuale, anche perché fu già al centro delle vicende virtussine. Proprio nel 2000, prima stagione di Toti in qualità di proprietario, rivestì il ruolo di presidente traghettatore. L’anno successivo Claudio Toti divenne a titolo definitivo il nuovo proprietario e presidente della Virtus, di fatto fino a ieri.