Il futuro di Luis Scola: “Ritiro? Mi do qualche giorno per pensarci”

Andare avanti fino a Tokyo o smettere. E’ questo il dilemma di Luis Scola, che ieri ha ufficialmente chiuso la sua esperienza a Milano. Il 40enne argentino potrebbe aver disputato la sua ultima partita a Valencia lo scorso 5 marzo a porte chiuse e se cosi’ fosse “sarebbe un po’ triste. Ma va bene ugualmente, quello che dovevo fare in 25 anni di carriera l’ho fatto. Sono in pace con me stesso”, assicura al “Corriere della Sera”. Sul futuro invece c’e’ un grande punto interrogativo. “Volevo essere il primo giocatore di BASKET della storia a disputare cinque Olimpiadi, adesso Tokyo e’ diventata un bel po’ piu’ lontana. Dovro’ valutare. In questo momento non so che cosa faro’. So solo che non potrei accettare di essere un giocatore a mezzo servizio. Conosco solo due velocita’: o il 100% o lo 0%. Se dovessi capire che non posso dare il 100%, allora smetterei subito. Mi do qualche giorno per pensarci”. Se andasse avanti, potrebbe anche rimanere a giocare in Italia (“sarebbe un’opzione migliore rispetto ad altre, l’idea e’ di rimanere a Milano almeno fino a Natale, poi decideremo”) ma con l’Eurolega ha chiuso: “perche’ non me la sento piu’ di giocare a quel livello. Ho pur sempre 40 anni”.