 Il Gruppo Estra è il nuovo Title Sponsor del Pistoia Basket 

Nasce una nuova, ed importante, sinergia nel mondo dello sport toscano: il Gruppo Estra, fondato nel 2009 come azienda leader in tutto il Centro Italia per la vendita di luce e gas, è il nuovo Title Sponsor dell’A.S. Pistoia Basket 2000 che si appresta ad affrontare il ritorno nel massimo campionato italiano di pallacanestro.

Una sinergia forte, ambiziosa, determinata quella che è stata sancita questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’accordo che si è tenuta direttamente sul parquet di gioco del “PalaCarrara” di Pistoia dove, da ottobre, la squadra biancorossa sfiderà le più grandi realtà del basket italiano. Un matrimonio, quello fra Estra e Pistoia Basket, che avrà durata triennale.

Di seguito le dichiarazioni di coloro che sono intervenuti all’incontro con la stampa:

Dichiarazione di Massimo Capecchi, Presidente A.S. Pistoia Basket 2000:

«Stringiamo un importante accordo con una società di rilievo nazionale: teniamo molto alla nostra “pistoiesità” ma, al tempo stesso, vogliamo rappresentare la Toscana per intero. Su questo ambito abbiamo iniziato a lavorare da subito ed è un aspetto che vogliamo portare avanti. Direi che è stato un percorso brevissimo quello attuale, visto che fino al 20 giugno scorso dovevamo pensare a giocare e, successivamente, abbiamo intavolato questa trattativa-lampo che ci porta, adesso, ad ufficializzare l’arrivo di Estra nel mondo Pistoia Basket: voglio ringraziare, pertanto, tutti coloro che si sono spesi in queste settimane per arrivare a questo risultato».

Dichiarazione di Ettore Saracca, Direttore Generale A.S. Pistoia Basket 2000:

«Per la nostra società è una giornata importante perché stringiamo un rapporto di collaborazione che è in linea con la filosofia di Estra: siamo un club che deve avere una dimensione più ampia rispetto al passato per consolidarsi anche al di fuori dei nostri orizzonti territoriali. Non potevamo trovare un alleato più importante di Estra che è, oramai, fra i primi dieci gruppi a livello di servizi in Italia e tiene molto ai valori interni ed esterni. Metteremo in piedi iniziative nel prossimo futuro per far conoscere ancora meglio questa sinergia».

Dichiarazione di Francesco Macrì, Presidente di Estra:

«Con una storia segnata dalla crescita costante il Gruppo Estra si caratterizza da sempre per il forte radicamento nel territorio nel quale opera. Ed è, infatti, nel sostegno concreto ad attività sportive e culturali che emerge la costante attenzione della società al mantenimento dell’identità territoriale. In particolare il binomio sport e impresa rappresenta un elemento fondamentale nelle strategie di comunicazione di Estra che punta sulla comunione di valori tra l’azienda e lo sport: spirito di gruppo, gioco di squadra, responsabilità e correttezza».

Dichiarazione di Nicola Ciolini, Amministratore Delegato di Estra:

«Sostenere la squadra Pistoia Basket 2000 è una scelta imprenditoriale precisa che nasce da una valutazione del valore e del significato peculiare delle aziende che erogano servizi pubblici. Una peculiarità che, nel nostro caso, è accentuata dalla continua ricerca di sinergie con le migliori esperienze del territorio per creare occasioni di crescita. Il sostegno del mondo dello sport, è per Estra un importante valore, sia che si tratti di settore giovanile fino, come in questo caso, ai massimi livelli».

Uff.Stampa Pistoia Basket