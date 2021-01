Il mondo del basket piange in queste ore Gianfranco “Dado” Lombardi, giocatore in tempi molto lontani, vulcanico allenatore in ere più recenti anche se si era ritirato nel 2001, poco dopo aver lavorato per la Pallacanestro Varese.

Lombardi è scomparso nella notte tra giovedì e venerdì a Cocquio Trevisago, dove abitava.