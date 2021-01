Il tributo della Reggiana a Kobe: in vendita le t-shirt, il ricavato in beneficenza

In occasione del primo anniversario della tragica scomparsa di Kobe Bryant, Pallacanestro Reggiana vuole continuare a dare il proprio contributo rilanciando un’importante iniziativa benefica che già nel 2020 ha dato notevoli risultati.

Tornano infatti in vendita al prezzo di 15 euro, sia allo “stoRE” biancorosso di piazza Prampolini che online nella sezione E-Commerce del sito ufficiale societario, le T-Shirt commemorative “Per sempre uno di noi #24”, il cui ricavato verrà devoluto all’ASDRE (Associazione Sport Disabili Reggio Emilia).

“Onoreremo questo importante contributo con l’acquisto di carrozzine – ha dichiarato il presidente dell’ASDRE Mirco Casalgrandi – Il cui costo standard è da sempre piuttosto elevato per le nostre possibilità, ed altro materiale indispensabile ai nostri atleti ed al nostro staff per disputare, quando sarà possibile, allenamenti e partite in casa come in trasferta. Ancora una volta grazie a Pallacanestro Reggiana per aver pensato a noi ed a tutti gli appassionati di basket reggiani e non solo che hanno provveduto, con il loro gesto, a darci quello che per noi è un’importante contributo per la nostra attività”.

Uff stampa Unahotels Reggiana