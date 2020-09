In bocca al lupo dalla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro a Paul Eboua per l’NBA Draft Combine

L’NBA nelle ultime ore ha comunicato la lista dei giocatori che partecipano al Draft Combine 2020. Inizialmente erano oltre 100 i giocatori al via. Solo in pochi però sono arrivati alla fase che ha preso il via ieri e che terminerà a metà novembre: tra questi c’è anche Paul Eboua, ala della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro nella scorsa stagione.

In questa annata è prevista una nuova formula a causa delle complicazioni legate all’attuale pandemia da Covid-19. Fino al 16 ottobre i giocatori selezionati realizzeranno delle videointerviste con le squadre interessate, oltre a test di forza, misure antropometriche ed esercizi di tiro via video che verranno prodotti nelle palestre delle squadre NBA a loro più vicini, come anche nel caso dei test e delle visite mediche.

Un grande in bocca al lupo a Paul da parte di tutta la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro per un futuro ricco di soddisfazioni a iniziare dal sogno NBA!

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro